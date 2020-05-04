В Екатеринбурге состоялась тренировка военного авиапарада

13:32 | 5.05.2020

В уральской столице прошла тренировка парада авиационной техники в честь Дня Победы.



Летчики ЦВО пролетели на разведчиках Су-24 МР, истребителях-бомбардировщиках Су-34, высотных истребителях-перехватчиках Миг-31, военно-транспортных вертолётах Ми-8 и Ми-26, ударных вертолётах Ми-24.



Следующая тренировка авиатехники пройдет 7 мая. В День Победы 9 мая в 11:00 жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе 22 самолета и вертолета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»