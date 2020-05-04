В Свердловской области зафиксировано 133 новых случая COVID-19

На Среднем Урале медики выявили 133 новых случая COVID-19, об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1277 случаев коронавируса.Абсурдную ситуацию с большим количеством заболевших за прошедшие сутки со ссылкой на собственный источник описывает издание Znak.com. Так, по словам источника издания «большое число новых случаев за сутки объясняется тем, что в статистику вошли подозрения на коронавирус, выявленные еще в выходные — их не могли подтвердить из-за отсутствия расходников для тестов. В начале недели расходники вновь появились в лабораториях». Из чего следует, что в лабораториях Роспотребнадзора по Свердловской области нет запаса расходных материалов на выходные дни для проведения анализов вновь поступивших пациентов с подозрением на коронавирус.На сегодняшний день 21 человек в больницах региона находится в тяжелом состоянии, состояние 63 пациентов средней тяжести, состояние остальных пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.За сутки медики также вылечили 16 пациентов. Всего на Среднем Урале выздоровело 182 человека.В России за последние сутки зарегистрировано 10 102 новых случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 155 37 человек.Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, при этом у 49,1% нет клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших выявлено в Москве (5714 человека) и Московской области (822 человека).Число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865. За сутки врачи вылечили 1770 человек.