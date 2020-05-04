В России выявлено 10 102 новых случая COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 10 102 новых случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 155 37 человек, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, при этом у 49,1% нет клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших выявлено в Москве (5714 человека) и Московской области (822 человека).Число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865. За сутки врачи вылечили 1770 человек.