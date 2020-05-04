Европейские активисты пытались блокировать отправку на Урал новых вагонов с урановыми «хвостами»

12:34 | 5.05.2020

Фото: znak.com



В Европе активисты попытались блокировать отправку 13 вагонов с урановыми «хвостами» в Новоуральск, об этом сообщает группа «Экозащита!».



Вагоны были отправлены компанией Urenco из Германии. Активисты пытались заблокировать транспортировку в Мюнстере, а акции протеста проходили также в Бургштайнфурте и Нордвальде. Отметим, что с начала года в Россию были отправлены 2 тысячи тонн «хвостов».



Напомним, что ранее в Гронау и в Екатеринбурге уже проводились пикеты из-за ввоза вагнов с гексафторидом урана на Урал.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»