В Свердловской области общественники передали ГИБДД партию антисептиков

12:04 | 5.05.2020

Фото: Общественный совет при ГУ МВД

Члены Общественного совета при ГУ МВД совместно с волонтерами передали ГИБДД партию антисептиков с целью профилактики COVID-19.



Как рассказали в совете, врио командира полка ДПС Михаилу Медведеву передали полторы тысячи резиновых перчаток и антисептиков для сотрудников ДПС на Среднем Урале.



Начальник ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу Вадим Буйдалин, врио командира полка ДПС Михаил Медведев и заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД Павел Бондарь в свою очередь поблагодарили Общественный совет за заботу о здоровье полицейских. Как подчеркнул Буйдалин, такой подарок является действительной братской заботой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»