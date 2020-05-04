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11:48 | 5.05.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В екатеринбургском СИЗО случился пожар

В Екатеринбурге в СИЗО на Репина произошло возгорание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в ходе пожара никто не пострадал.

Речь идет об электроподстанции в СИЗО №1. Из-за происшествия сейчас там нет света.

На месте работают спасатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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написал: Гость   |   Сегодня, 12:06  
 
Какая важная новость. На ПС в СИЗО авария. Сизо должны иметь аварийное питание!
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