В екатеринбургском СИЗО случился пожар

11:48 | 5.05.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге в СИЗО на Репина произошло возгорание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в ходе пожара никто не пострадал.



Речь идет об электроподстанции в СИЗО №1. Из-за происшествия сейчас там нет света.



На месте работают спасатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»