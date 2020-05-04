Более 900 памятников отреставрировали военнослужащие ЦВО ко Дню Победы

11:37 | 5.05.2020

Фото: rvio.histrf.ru

Военнослужащие Центрального военного округа ко Дню Великой Победы отреставрировали 932 памятника и монумента на Урале, в Сибири, Поволжье, Киргизии и Таджикистане, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.



Отмечается, что в число отреставрированных памятников вошли мемориальные объекты в Алтайском крае, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, а также танк ИС-2 на площади Победы в Душанбе.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»