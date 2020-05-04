В Екатеринбурге состоится тренировка парада авиации

10:06 | 5.05.2020

В уральской столице сегодня, 5 мая, пройдет тренировочный полет авиационной техники. Напомним, в День Победы свердловчане смогут увидеть в небе 22 самолета и вертолета.



Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, перед тренировкой два вертолета Ми-8 провели разведку воздушного пространства.



Репетиция также будет проходить 7 мая, а 9 мая над площадью 1905 года в 11:00 состоится праздничный полет. Во время парада авиационной техники можно будет увидеть истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР, вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Л-410.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»