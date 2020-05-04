В Свердловской области горели два жилых дома и баня

09:01 | 5.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сысертском городском округе вчера вечером произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в деревне Кадниково на улице Герцена горели два частных жилых дома, баня и надворные постройки.



На место выезжали 24 пожарных и 6 единиц спасательной техники. Сообщение о пожаре поступило в 21:18 4 мая, потушили пламя в 22:11, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:05 5 мая.



Отметим, что информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»