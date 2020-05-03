Самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, сообщил об угрозе взрыва на борту

19:20 | 4.05.2020

Пассажирский самолет, летящий по рейсу Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Борт, следующий рейсом Москва – Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа», – пишет ТАСС.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»