Сотрудники МВД и ФСБ Нижнего Тагила изъяли 80 тысяч пачек контрафактных сигарет

19:14 | 4.05.2020

Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ОВД и ФСБ Нижнего Тагила изъяли из незаконного оборота крупную партию контрафактных сигарет общей стоимостью порядка 4,5 миллионов рублей. Об этом рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.



В ходе оперативных мероприятий сыщики обнаружили на улице Индустриальной гаражный бокс и складское помещение, принадлежащие местному 52-летнему предпринимателю, уроженцу одной из бывших союзных республик.



Полицейские обнаружили у гражданина около 80 тысяч пачек различных наименований сигарет, это более 200 коробок. Небольшая часть изъятой продукции не имела специальной маркировки, а на остальном товаре акцизные марки присутствовали. Однако, как показали результаты исследования, изготовлены они были не производством Гознака, то есть являются поддельными.



«Среди изъятого полицией «никотинового рая» большое количество сигарет "Кресты", "Трон", "Космос", "Опал", "Столичные" и других. Подозреваемый гражданин, имеющий на иждивении трех несовершеннолетних детей, дал признательные показания. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде», – рассказал полковник Горелых.



В отношении владельца товара возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»