Свердловчане смогут поздравить ветеранов прямо из дома в ходе акции «Окна победы»

18:32 | 4.05.2020

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Жители Свердловской области смогут поздравить ветеранов и тружеников тыла с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне даже в условиях самоизоляции. Это возможно сделать в рамках всероссийской акции «Окна Победы».



«Россиянам предлагают разместить на стеклах окон любые символы Великой Победы и слова благодарности поколению, ее ковавшему. Сделать это можно в любой технике – ограничено это лишь полетом фантазии участников акции», – рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



Организаторы акции планируют, что в ней примут участие детские дома, больницы, воинские части и другие организации, продолжающие работать в условиях пандемии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»