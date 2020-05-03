Полицейские продолжают проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

17:42 | 4.05.2020

Фото: В.Н. Горелых

Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков дал поручение гарнизону полиции активизировать работу по выявлению граждан и организаций, нарушающих режим самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



За минувшие сутки в Екатеринбурге к предусмотренной ответственности привлечено несколько предприятий, которые игнорировали нормы безопасности. Так, в Чкаловском районе на улице Шварца в одном из торговых центров полицейские обнаружили работницу кухни, которая работала без каких-либо средств защиты.



В отношении женщины и ее руководителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере до тридцати тысяч рублей, а для должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей.



«В Верх-Исетском районе на улице Крауля полицией обнаружен ломбард, который вопреки требованиям Указа губернатора функционировал. Кассир организации привлечен к установленной законом ответственности. На Самоцветном бульваре сыщики столкнулись с точкой общепита, в которой реализатор осуществлял продажу готовых продуктов питания, в том числе шашлыка, без маски, за что и понес наказание. Профилактические мероприятия ОВД на территории региона продолжаются. Их количество и масштаб будут зависеть от общего состояния дел в сфере СOVID-19», – сообщил полковник Горелых.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»