За последние сутки в Свердловской провели 5758 исследований проб на коронавирус

17:05 | 4.05.2020

Фото: twitter.com

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 5758 исследований проб на коронавирус. Они были забраны у людей, которые имеют показания для тестирования.



За день медики обследовали 5524 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Всего специалисты провели 111573 исследования. Обследовано в общей сумме 101005 человек.



Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе инфекция обнаружена у 1144 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»