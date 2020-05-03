Этой ночью свердловчане смогут увидеть в небе метеоритный поток

15:56 | 4.05.2020

Фото: Московский планетарий

В ночь с 4 на 5 мая в небе над Свердловской областью можно будет наблюдать за необычным космическим явлением – метеорным потоком Аквариды. О том, где и когда будет виден поток метеоритов, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



«Его зенитное число – от 40 до 85 метеоров в час. Однако в связи с тем, что радиант потока находится низко над горизонтом в восточной части неба, увидеть получится гораздо меньше метеоров, - отметил он. – Кроме того, прародительница потока – комета Галлея, сейчас находится далеко от Солнца и плотность метеорных тел невысока», – рассказал ученый.



Космическое явление будет видно в восточной части неба. Лучше всего метеоры будут видны перед рассветом, с 2 до 4 часов утра.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»