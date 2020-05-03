Корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтируют за полтора миллиона рублей

15:37 | 4.05.2020

Фото: gdemedanaliz.ru

В Демидовской больнице Нижнего Тагила сделают капитальный ремонт нескольких отделений. На это выделили более полутора миллионов рублей. Три документа по закупкам для каждого из отделений больницы уже опубликованы на портале госзакупок.



В хирургическом отделении медучреждения планируется установить противопожарные извещатели, ограждения на тупиковых лестничных проемах и противопожарные перегородки и двери. На ремонт отдеения выделили 618 тысяч рублей.



В отделении женской консультации проведут облицовку стен, установку нового подвесного потолка и металлической входной двери. Это обойдётся больнице в 498 тысяч рублей.



Ремонт требуется также поликлинике при Демидовской больнице. Там нужно поменять противопожарный извещатель. За эти работы подрядчикам готовы заплатить 413 тысяч рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»