Новости дня
14:49 | 4.05.2020
Фото: В.Н. Горелых
В Нижнем Тагиле задержали лжеминёра, сообщившего о минировании городского техникума
Задержанный сообщил о минировании учебного заведения 3 мая в 11:53 по линии 112. По указанному адресу выехала группа немедленного реагирования, руководители Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» и отдела полиции № 18.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС и бойцы Росгвардии. Были также задействованы пожарный расчет, бригада скорой помощи и представители надзорных правоохранительных органов.
Эвакуация не потребовалась, потому что на момент вызова в здании учебного заведения учащихся и педагогов не было.
Специалисты осмотрели все служебные помещения техникума, но ничего подозрительного не обнаружили. После этого сотрудники угрозыска отдела полиции №18 совместно с коллегами из регионального ФСБ установили личность распространителя ложной информации.
«Распространителем фейковых новостей оказался местный житель 1987 года рождения, проживающий недалеко от учебного заведения по улице Грибоедова, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Из исправительной колонии гражданин освободился в ноябре 2016 года, где отбывал наказание за кражу. Подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сыщики взяли, что называется, «тепленьким» в собственной квартире. Там же обнаружили и тот самый сотовый телефон, при помощи которого было совершено преступление. Вспомнить, почему такая глупая криминальная идея пришла в голову, он так и не смог, лишь испуганно пробормотал, что, мол, «зеленый змей» всему причина. Любитель телефонных развлечений помещен в изолятор временного содержания», - прокомментировал полковник Горелых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь шутнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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