Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

14:27 | 4.05.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Оперуполномоченные наркоконтроля УМВД России по Екатеринбургу задержали двоих подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемые арестованы. Об этом сообщили в городском УМВД.



Двух мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали на улице Сурикова. Ими оказались двое безработных уроженцев ближнего зарубежья. Один из подозреваемых – студент 2-го курса университета, оба ранее не судимые.



«В ходе следственных действий подозреваемые рассказали, что приехали в гаражный комплекс на улице Сурикова с целью разложить партию закладок. Во время осмотра автомобиля Хёндай, на котором приехали задержанные, полицейские обнаружили и изъяли четыре свертка в красной изоленте, а также под чехлом сотового телефона вещество коричнево-зеленого цвета», -- рассказали в городском УМВД.



При осмотре гаражей полицейские изъяли 4 свертка, замотанных в красную изоленту.



Эксперты установили, что в свертках и под чехлом для телефона находился гашиш, общим весом чуть более 8 граммов. Кроме того, дома у подозреваемых оперативники изъяли электронные весы для взвешивания, красную изоленту, пакеты с замком типа «зип-лок».



Оба задержанных признались, что и сами употребляют наркотики. Это подтвердило и медицинское исследование на наличие наркотика в организме. За это оба молодых человека привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП Российской Федерации.



«В отношении граждан следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. «б» частью 3 статьи 228.1 (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств), максимальное наказание по данной статье составляет пятнадцать лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации», – отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»