Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей

13:52 | 4.05.2020

Фото: komcity.ru

С 4 мая Шарташский лесопарк в Екатеринбурге начнут обрабатывать от клещей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор парка Артур Зиганшин.



Как рассказал Зиганшин, обработка продлится всю неделю: «Прежде всего будет обработан парк "Каменные палатки" и другие особо посещаемые места. Всего будет обработано 177 гектаров лесопарка», – отметил он.



Также он отметил, что территория Шарташского лесопарка закрыта помимо прочего в связи с распространением коронавируса.



Напомним также, что с 1 мая в Свердловской области установлен противопожарный режим, поэтому в лесопарке запрещено разводить костры и ставить мангалы.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»