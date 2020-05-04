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13:52 | 4.05.2020
Фото: komcity.ru
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей
Как рассказал Зиганшин, обработка продлится всю неделю: «Прежде всего будет обработан парк "Каменные палатки" и другие особо посещаемые места. Всего будет обработано 177 гектаров лесопарка», – отметил он.
Также он отметил, что территория Шарташского лесопарка закрыта помимо прочего в связи с распространением коронавируса.
Напомним также, что с 1 мая в Свердловской области установлен противопожарный режим, поэтому в лесопарке запрещено разводить костры и ставить мангалы.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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