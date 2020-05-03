Число заражённых коронавирусом в РФ выросло на 10 581

За последние сутки в в России зарегистрировано 10 581 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтвержденных диагнозов составило 145 268. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.В оперштабе отмечают, что 50,6% пациентов не имеют симптомов болезни.Наибольшее число заболевших в Москве — 5795, Подмосковье — 803 и Петербурге — 317.За минувшие сутки умерли 76 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». За весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек. Выздоровели при этом 18 095 пациентов.