Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима с помощью дрона

12:19 | 4.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники свердловского МЧС провели рейды по поиску нарушителей противопожарного режима, который ввели в области с 1 мая. Нарушителей, которые сжигали траву и мусор, а также использовали открытый огонь, искали с помощью беспилотников.



В Первоуральске с воздуха была обследована территория в 78 квадратных километров. «Первое правонарушение обнаружено сразу после взлета беспилотника: на территории частного жилого дома, мужчина развел костер и сжигал мусор. После этого оператор беспилотного аппарата на видеосъемке зафиксировал еще одно нарушение – разведение огня в бочке на приусадебном участке», – рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.



В отношении нарушителей составили административные протоколы, которыми предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей для каждого.



В Среднеуральске в ходе рейда выявили трёх нарушителей, поджигающих мусор в бочках. Об этом рассказал подполковник внутренней службы Александр Бугреев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Верхняя Пышма и Среднеуральск ГУ МЧС по Свердловской области.



Всего с начала пожароопасного периода в регионе сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности 238 нарушителей требований пожарной безопасности.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»