Часть исторической мельницы в Екатеринбурге превратили в детский сад

10:28 | 4.05.2020

Фото: Евгений Мордовин в Facebook

Часть лабораторного корпуса Симановской мельницы на ул. Челюскинцев, 58, которая является объектом культурного наследия, переоборудовали под детский сад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.



В ближайшее время детский сад уже начнет принимать детей: «УГМК Макаровский завершил приспособление объекта культурного наследия Здания лаборатории Симановский мельницы. Скоро открываем детский сад», – написал Евгений Мордовин.



Симановская мельница была построена купцом Симановым в 1844 году. Изначально она использовалась для промышленных целей, но с 30-х годов стала эксплуатироваться как жилое помещение. Согласно проекту, основное здание Симановской мельницы станет частью ЖК «Макаровский квартал».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»