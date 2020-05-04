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09:47 | 4.05.2020
Фото: KudaGo.com
Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»
Как рассказал Е1.RU пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин, участники онлайн-шествия будут писать лозунги как на традиционных плакатах с помощью меток на «Яндекс-картах».
В виртуальный формат перенесены и другие мероприятия факультета, посвященные Дню радио. В их числе и встреча выпускников факультета, которые в этом году встретятся только в онлайн-конференциях.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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