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09:47 | 4.05.2020

Фото: KudaGo.com

Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»

Традиционный марш студентов радиофака Уральского федерального университета по центру Екатеринбурга состоится в виртуальном формате. Мероприятие пройдет в виде флешмоба на сервисе «Яндекс-карты».

Как рассказал Е1.RU пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин, участники онлайн-шествия будут писать лозунги как на традиционных плакатах с помощью меток на «Яндекс-картах».

В виртуальный формат перенесены и другие мероприятия факультета, посвященные Дню радио. В их числе и встреча выпускников факультета, которые в этом году встретятся только в онлайн-конференциях.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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