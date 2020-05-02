ХК «Автомобилист» подписал контракт со Станиславом Бочаровым

21:11 | 3.05.2020

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» односторонний подписал контракт с нападающим Станиславом Бочаровым. Документ рассчитан на два года.



Станислав родился 20 июня 1991 года в Хабаровске. Воспитанник местного «Амура» и казанского «Ак Барса», в котором и дебютировал в КХЛ в 2008 году. В МХЛ выступал за «Мамонты Югры». В КХЛ играл за «Югру», «Адмирал», «Ладу», «Сочи». Предыдущий сезон провел в «Торпедо». В 66-ти матчах за нижегородский клуб набрал 36 (20+16) очков, показатель полезности +2. Всего в КХЛ сыграл 453 матча, набрав 161 (80+81) очко.



Станислав – победитель Молодежного чемпионата мира 2011 года, участник чемпионата мира U-17.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»