Снижение ставки ЕНВД и другое: ответы Евгения Куйвашева на вопросы свердловчан

20:22 | 3.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram-аккаунте отвечать на вопросы граждан.



Один из подписчиков спросил про возможность повышения оплаты труда обслуживающему персоналу (например, лифтёрам) в больницах, где находятся заражённые коронавирусом. Евгений Куйвашев ответил, что опасность заражения в таких больницах высока, и дополнительная поддержка оказывается тем, кто находится в особой опасности – врачи, медицинский персонал и некоторые другие категории сотрудников. При этом глава регион отметил, что будут обращать внимание руководителей медучреждений на необходимость расширить список работников, кто может входить в группы риска.



Свердловчан также интересовал вопрос снижения ставки ЕНВД и другой поддержки бизнеса. На это губернатор ответил, что соответствующие решения принимают непосредственно власти муниципалитетов. По его данным, на сегодняшний день в Новой Ляле ставка снижена до 12,5% для всех видов деятельности на 2020 год, в Алапаевске, Артёмовском и Верхней Салде – до 7,5 % для впервые зарегистрированных ИП, в Ирбите до 14 % для услуг розничной торговли.



Глава региона также рассказал о мерах поддержки бизнеса в Екатеринбурге. Так, самозанятые свердловчане получают по 5000 рублей в качестве единовременной выплаты. Действует мораторий на проверки, снижены арендные ставки на муниципальное и государственное имущество.



Губернатор также сообщил, что в настоящее время специалистами областного Минздрава прорабатывается вопрос открытия амбулаторных центров КТ, дающей высокий по достоверности результат. По его словам, свердловские лаборатории ежедневно делают по 4 тыс. исследований, но чтобы видеть «самую адекватную картину» необходимо выйти на 6 тыс. тестов в сутки.



«Такие центры обычно создаются на базе поликлиник, где есть аппараты КТ. И предполагают закрытие поликлиники для иных пациентов – чтобы обеспечить эпидбезопасность. Широкое применение тест-систем было первым этапом, но с амбулаторными центрами КТ, безусловно, тоже вопрос решим», – заявил Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»