На Среднем Урале провели 5 722 исследований проб на коронавирус

18:44 | 3.05.2020

Фото:РИА Новости

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 5 722 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследован 5657 человек.



Всего специалистами проведено 105815 исследований. Обследовано 95481 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1 091 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»