Скандал в «Обуховском»: юрист обвиняет свердловский минздрав в нарушении карантинных мер

В свердловском санатории «Обуховский», где были размещены более трёхсот строителей вывезенных из Мурманска, грубо нарушались поручения правительства России и Указа губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Это следует из документов, которые на своей странице в Facebook опубликовал юрист Сергей Тетерин.Напомним, более четырёхсот строителей были вывезены из вахтового городка одного из подрядчиков строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск» - «Велесстроя», после того как там произошла вспышка коронавируса – число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 807.23 апреля около трёхсот из них были доставлены чартерным рейсом «Уральских авиалиний» из Мурманска в Екатеринбург и размещены в санатории «Обуховский» под Камышловом.24 апреля в компании «Велесстрой» подтвердили эту информацию, сообщив, что из Белокаменки (именно там размещена стройплощадка) вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию.Уже 25 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщает, что в инфекционном отделении больницы Камышлова находятся семь рабочих из состава организованной группы, прилетевшей из Мурманска. У госпитализированных - предварительно положительные результаты теста на коронавирус. Остальные рабочие находятся в обсерваторе на базе санатория «Обуховский».Сейчас юрист Сергей Тетерин обвиняет руководство государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий "Обуховский"», в грубом нарушении постановлений правительства РФ и Указа губернатора Свердловской области.«Очевидно, что лица, осуществлявшие размещение на отдых в санатории Обуховский, действовали умышленно. Они не могли не понимать что нарушают [установленные] Указом № 100-УГ правила поведения в режиме повышенной готовности, не могли не осознавать, что ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан», – пишет он.На своей странице в Facebook он приводит хронологию событий говоря о том, что ситуация странная, «требующая серьезного и взвешенного расследования».«Да ситуация странная, и очевидно требующая серьезного и взвешенного расследования.Хронология событий:16 апреля 2020Губернатор Свердловской области приостанавливает на территории Свердловской области прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях).23 апреля 2020в санаторий Обуховский находящийся в ведении области осуществляют размещение нескольких сотен рабочих ООО «Велесстроймонтаж» прибывших из эпидемиологически неблагополучной территории.24 апреля 2020 в 19:20Главный санитарный врач Свердловской области Д.Н. Козловских издает предписание № 66-00-01/02-13969-2020 от 24.04.2020, из которого следует, что в нарушение п.1 Поручения Правительства РФ от 27.03.2020 № ММП12-2363 и п.3 ч.2 Указа Губернатора № 100-УГ осуществлено размещение граждан в санатории Обуховский, ряд прибывших граждан прибыли с клиническими признаками острой респираторной инфекции, размещенные свободно передвигаются по территории санатория и предписал перевести работу санаторий в режим обсерватора, обязав Главу Камышловского района Баранова Е обеспечить соблюдение карантинных мероприятий.28 апреля 2020Минздрав области издал приказ обязывающий директора санатория развернуть обсерватор.01 мая 2020Областной оперативный штаб подтверждает информацию о более чем сотне случаев заражения COVID-19 среди сотрудников санатория Обуховский и лиц в нем размещенных01 мая 2020 В СМИ просачивается информация, что рабочие из Мурманска, размещенные в санатории «Обуховский» – это не просто какие-то люди, а вахтовики компании «Велесстрой».Очевидно, что лица, осуществлявшие размещение на отдых в санатории Обуховский, действовали умышленно. Они не могли не понимать что нарушают Указом № 100-УГ – правила поведения в режиме повышенной готовности, не могли не осознавать, что ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. Но видимо, имели и имеют основания самонадеянно полагать, что авось все обойдется, а если не обойдется, то возможно все равно обойдется особенно если расследование будут проводит те кто ранее были ВИП отдыхающими», – пишет он (пунктуация и орфография автора сохранены – ред.).Кроме того на своей странице в Facebook юрист задаёт вопросы, которые интересуют не только его, но и всех жителей Камышловского городского округа.«В этой связи если обобщить вопросы (задаваемые жителями – прим. ред.), то их интересует следующее:1. Являлось ли размещение трех сотен сотрудников ООО «Велесстроймонтаж» прибывших из эпидемиологически неблагополучной территории в санатории «Обуховский» результатом исполнения гражданско-правовой сделки между ООО «Велесстроймонтаж» и государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий "Обуховский", т.е. преследовало цель получения прибыли?2. Было ли обязано руководство ГАУЗ СО "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий "Обуховский» исполнять Указ Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 100-УГ и приостановить с 16 апреля 2020 прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях?Что бы ответить на Ваши вопросы промониторил официальную информацию на сайтах правительства Свердловской области и обнаружил два очень содержательных документа из которых в принципе становится понятна хронология событий. Один документ это предписание Главного государственного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских № 66-00-01/02-13969-2020 от 24.04.2020 поступившее в правительство области в 19:20 24 апреля 2020 года и Приказ Минздрава Свердловской области от 28.04.2020 N 707-п "О развертывании обсерватора на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий "Обуховский". Сами прочитайте официальные документы, сопоставьте даты и делайте выводы.Думаю, у нас нет оснований не доверять фактам установленным Главным санитарным врачом Свердловской области еще 24.04.2020 года», – пишет Тетерин и публикует изученные им документы. Из которых следует, что приказ по министерству здравоохранения Свердловской области о развёртывании обсерватора на базе санатория «Обуховский» был издан лишь спустя четыре дня после предписания главного государственного санитарного врача региона.