«Уральские авиалинии» доставили из Таиланда 11 свердловчан

14:29 | 3.05.2020

В Екатеринбург прилетел вывозной борт «Уральских авиалиний» из Таиланда. Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности.



Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе, там борт покинули жители Казахстана и Башкирии, соответственно. Жители Челябинской области, Пермского края и Тюменской области сразу после приземления в Кольцово организовано отправились в свои регионы при поддержке региональных оперштабов.



Все прибывшие жители Свердловской области, а их в самолёте было 11 человек, после необходимых процедур были направлены на 14-дневную изоляцию в обсерватор.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»