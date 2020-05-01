Состав свердловского «Автомобилиста» пополнил Алексей Макеев

14:05 | 3.05.2020

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт на два года со своим воспитанником Алексеем Макеевым.



Алексей родился в Новоуральске 25 ноября 1991 года. Воспитанник местной школы «Кедр». В 2012 году начал профессиональную карьеру в молодежной команде «Авто», в том же году дебютировал в КХЛ, сыграл за «Автомобилист» 36 матчeй, набрав 3 (2+1) очка, в составе молодежной команды - 27 матчей, 26 (12+14) очков. На следующий год Макеев перешел в «Витязь», за который выступал последние семь лет. В минувшем сезоне сыграл 64 матча, набрав 39 (15+24) очков с показателем полезности +1.



Всего в КХЛ Алексей сыграл 429 матчей, набрал 197 (93+104) очков. С 2017 года принимал участие в международных турнирах в составе олимпийской сборной России - 12 матчей, 5 (4+1) очков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»