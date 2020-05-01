За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус

13:35 | 3.05.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в России проведено 174 тысячи лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Всего в стане выполнено 4,1 млн тестов на COVID-19.



Известно также, что сегодня под медицинским наблюдением остаются 215 тыс. 531 россиян. Об этом говорится в сообщении российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, который ссылается на данные Роспотребнадзора.



Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число инфицированных выросло до 134687 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»