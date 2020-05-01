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13:35 | 3.05.2020
Фото: РИА Новости
За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус
Известно также, что сегодня под медицинским наблюдением остаются 215 тыс. 531 россиян. Об этом говорится в сообщении российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, который ссылается на данные Роспотребнадзора.
Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число инфицированных выросло до 134687 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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