В знак благодарности врачам в Екатеринбурге подсветили телебашню

11:38 | 3.05.2020

Фото: стопCovid-19

В Екатеринбурге в знак благодарности врачам свердловский филиал Российской телерадиовещательной сети включил красную иллюминацию на 180-метровой вышке по улице Луначарского.



Огни повышенной яркости освещали телебашню с 21:00 до 23:00 по местному времени.



«Таким образом мы решили поддержать врачей в период борьбы с коронавирусной инфекцией и выразить благодарность тем людям, которые соблюдают режим самоизоляции», - сказал директор филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» Сергей Павлов .



Вчера в рамках акции подсветку включала Останкинская башня в Москве, Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и другие.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»