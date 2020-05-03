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11:25 | 3.05.2020

Фото: скрин карты

Опубликована карта распространения COVID-19 на территории Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области создана сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии и опубликована на сайте ведомства. Она позволяет увидеть степень распространения COVID-19 в Свердловской области в разрезе отдельных муниципалитетов.

Как отмечается в сообщении ведомства, карта будет полезна как для граждан, так и для организаций и ведомств, задействованных в проведении профилактических противоэпидемических мероприятий, препятствующих распространению COVID-19.

На карте установлены метки, на каких улицах проживали зараженные коронавирусом. Однако, для небольших населенных пунктов геолокация является приблизительной, отмечают в Роспотребнадзоре.

Информация на карте обновляется в зависимости от данных по заболеваемости, поступивших в единую базу. Эти данные могут меняться в зависимости от результатов исследования каждого отдельного случая.

© «Вечерние ведомости»

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