В Новоуральске разыскивают пропавшего мужчину

10:40 | 3.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Новоуральске без вести пропал 26-летний Илья Склюев. С 19 апреля его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, русые короткие волосы. Особые приметы: шрам над левой бровью.



Последний раз Илью Склюева видели в чёрной удлиненной куртке, чёрной толстовке со светлым принтом, чёрных джинсах и кроссовках.



Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»