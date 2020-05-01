В Нижнем Тагиле из-за пожара в жилом доме на улицу вывели 20 человек

10:20 | 3.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Нижнем Тагиле произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Зари. Из здания эвакуировали 20 человек, в числе которых были два ребёнка.



Ещё двух жителей спасли из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных масок дыхательных аппаратов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 22:54. К месту происшествия выезжали восемь человек личного состав на двух спецмашинах.



Огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»