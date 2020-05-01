Новости дня
21:11 | 2.05.2020
Фото: yandex.ru
Евгений Куйвашев объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в регионе
«Пока только в одном случае медики окончательно сошлись во мнении, что наличие вируса сыграло решающую роль в летальном исходе. Уверен, что комплексные меры, принимаемые органами власти всех уровней, четкая работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы, высокий профессионализм наших медицинских кадров и, конечно, дисциплина и сознательность самих граждан будут способствовать минимизации вреда от вируса здоровью и жизням людей», — написал на своей странице в соцсети Евгений Куйвашев.
Кроме того он отметил, что в Свердловской области немного возрастных пациентов и пациентов с тяжелой формой течения болезни.
«В основной своей массе пациенты поступают в удовлетворительном состоянии. Что, к счастью, позволяет нашим героическим врачам поднимать всех на ноги. Хотелось бы, чтобы так было и впредь», — написал губернатор.
Напомним, по официальным данным коронавирус стал причиной смерти только одного пациента в регионе – 54-летнего жителя Красноуфимска, у которого была тяжелая форма пневмонии. Коронавирус был обнаружен у него в при посмертном исследовании.
На сегодняшний день в Свердловской области COVID-19 подтвержден у 1016 человек, из них 153 человека выздоровели.
© «Вечерние ведомости»
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