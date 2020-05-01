Свердловских туристов, вернувшихся из Таиланда, выпустили из обсерватора

20:36 | 2.05.2020

Фото: Евгений Куйвашев/Instagram

В Свердловской области из обсерватора в спортивном комплексе «Курганово», расположенного на 30-м км Полевского тракта в одноименном селе, отпустили домой туристов, вернувшихся две недели назад из Таиланда.



Как сообщил на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев, по результатам двух тестов на коронавирус ни у одного из них наличие инфекции не подтвердилось.



По словам главы региона, здание базы, если это потребуется, может быть снова использовано под обсерватор.



Напомним, спецборт Airbus A321neo «Уральских авиалиний» прилетел из Таиланда в Екатеринбург 19 апреля. На нем вернулись на Урал 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. По пути из Таиланда самолет приземлялся для дозаправки в аэропорту Иркутска. По прилете свердловчан отправили в обсерватор, организованный властями Свердловской области на базе СК «Курганово» в Полевском городском округе. Жителей Челябинской области в аэропорту встречали представители властей соседнего региона.

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