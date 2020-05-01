В Свердловской области за сутки провели 1320 исследований проб на коронавирус

19:02 | 2.05.2020

По данным на 2 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 1320 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследован 1318 человек.



Всего специалистами проведено 100093 исследования. Обследовано 89824 человек.



Напомним, по данным на 2 мая, за минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек. Общее число инфицированных в России достигло 124 054 человек (+ 9 623 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»