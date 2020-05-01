Карантин в перинатальном центре Первоуральска снят

18:49 | 2.05.2020

Фото: Валерия Панова

В Первоуральске постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области сняли карантин в перинатальном центре.



Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что у одного из сотрудников роддома был зафиксирован Covid-19. Несмотря на то, что его деятельность не предполагала непосредственного взаимодействия с посетительницами, рожениц должны были перенаправлять в Екатеринбург.



Снятие карантинных мер стало возможным после получения результатов допобследования сотрудника медучреждения, считавшегося заражённым коронавирусной инфекцией. По заключению референс-центра, тест отрицательный. Таким образом, причин для продления ограничений в работе роддома нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»