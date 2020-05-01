Онлайн-первомай прошел на Среднем Урале

12:21 | 1.05.2020

Первомай в 2020 году впервые отмечается в новом формате - дома. Шествия, поздравления и митинги проходят в основном на платформе социальных сетей. Все поздравляют друг друга, украшая свои балконы и витрины магазинов.



Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, люди находят другие способы поздравить друг друга. Многие украсили свои балконы плакатами и шарами с символикой первомайского праздника.



Многочисленные мероприятия прошли благодаря, в том числе, членам профсоюза.



«Балконный» первомай, например, прошел в селе Косулино Белоярского городского округа, где людей поздравляли с помощью громкоговорителей. Члены профсоюза включали музыкальное сопровождение с первомайской тематикой из своих окон. Редким прохожим работники профсоюза дарили маски с логотипом первого мая.

Костромина Дарья © «Вечерние ведомости»