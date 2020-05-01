Новости дня
12:21 | 1.05.2020
Онлайн-первомай прошел на Среднем Урале
Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, люди находят другие способы поздравить друг друга. Многие украсили свои балконы плакатами и шарами с символикой первомайского праздника.
Многочисленные мероприятия прошли благодаря, в том числе, членам профсоюза.
«Балконный» первомай, например, прошел в селе Косулино Белоярского городского округа, где людей поздравляли с помощью громкоговорителей. Члены профсоюза включали музыкальное сопровождение с первомайской тематикой из своих окон. Редким прохожим работники профсоюза дарили маски с логотипом первого мая.
Костромина Дарья © «Вечерние ведомости»
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