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18:19 | 2.05.2020

Фото: стопcovid-19

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В муниципалитетах Свердловской области ведётся дезинфекция общественных мест.

Местные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева обрабатывают специальными растворами улицы, скверы и парки, а также места общего пользования в домах.

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В Свердловской области дезинфицируют общественные места


Напомним, Евгений Куйвашев поручил главам усилить в майские праздники санитарный режим в территориях, сравнив масштабы этой работы с войсковой операцией.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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