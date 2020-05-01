В Свердловской области дезинфицируют общественные места

В муниципалитетах Свердловской области ведётся дезинфекция общественных мест.Местные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева обрабатывают специальными растворами улицы, скверы и парки, а также места общего пользования в домах.Напомним, Евгений Куйвашев поручил главам усилить в майские праздники санитарный режим в территориях, сравнив масштабы этой работы с войсковой операцией.