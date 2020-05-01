Свердловчан призвали не встречаться с пожилыми родственниками в майские праздники

16:18 | 2.05.2020

Фото: Info-rm.сom

Главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал соблюдать режим самоизоляции в майские праздники и не встречаться с пожилыми родственниками.



Козловских отметил, что ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжает ухудшаться, в связи с чем он рекомендовал усилить режим самоизоляции.



Также Козловских отметил, что пожилые граждане тяжело переносят коронавирусную инфекцию и посоветовал воздержаться от общения со своими родителями и близкими пожилого возраста. По словам санврача, тогда получится пережить этот период с наименьшими потерями.



«Призываем максимально ограничить контакты. У кого есть возможность ‒ покинуть город на своём автомобиле в близком кругу. Но не нужно искать встречи с друзьями, с соседями по даче собираться на шашлыки»,- заявлял он ранее.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»