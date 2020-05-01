Уральский ХК «Автомобилист» подписал контракт с Захаром Арзамасцевым

15:13 | 2.05.2020

Состав екатеринбургской хоккейной команды «Автомобилист» пополнил Захар Арзамасцев. Клуб подписал односторонний контракт с защитником на два года.



Захар родился 6 ноября 1992 года в Новокузнецке. Рост 188 см. Воспитанник местного «Металлурга». В 2009 году Арзамасцев начал профессиональную карьеру в «Кузнецких Медведях». Выступал «Металлург» пять сезонов, в 2013 году перешел в «Локомотив», затем ненадолго вернулся в родной клуб, а сезон завершил в ЦСКА. После одного сезона в «Северстали» Захар стал игроком «Салавата Юлаева», за который выступал последние пять лет. Всего в КХЛ провел 585 матчей, набрал 127 (47+80) очков.



Также Захар был участником Матча Звезд КХЛ 2017 года. Бронзовый призёр КХЛ 2016 и 2019 годов, серебряный призёр Молодежного чемпионата мира 2012 года. Участвовал в составе сборных в чемпионатах мира U-17 и U-18. В составе национальной сборной России сыграл на этапах Евротура и международных турнирах семь матчей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»