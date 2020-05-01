Роддом в Первоуральске закрыли на карантин из-за коронавируса

14:02 | 2.05.2020

В Первоуральске на карантин закрыли перинатальный центр. У двух сотрудниц роддома подтвердился тест на COVID-19, сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперативном штабе Свердловской области.



Известно, что служебные обязанности одного из сотрудников не предполагают взаимодействие с пациентами. В пресс-службе Первоуральской городской больницы уточнили, что речь идёт о медсестре и уборщице. Из-за карантина роженицы перенаправляются в Екатеринбург.



Пациенты рассказывают, что в медучреждении находится около 40 женщин, их никуда не выпускают, двери опечатали скотчем.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»