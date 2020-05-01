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13:44 | 2.05.2020

Число заражённых Covid-19 в РФ выросло до 124 054

За последние сутки в России зарегистрированы 9 623 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 124 054 человек.

Симптомов нет у 46,6% выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Число заражённых Covid-19 в РФ выросло до 124 054

За сутки зафиксировано 57 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 1222 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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