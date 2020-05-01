Сотрудники МЧС на Среднем Урале проверяют дачников

12:19 | 2.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС во время продолжительных майских праздников проверяют дачников на самоизоляции. Рейд уже состоялся в Реже.



Спасатели напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения режима самоизоляции и требований особого противопожарного режима, действующего на территории всей Свердловской области.



В Реже огнеборцы 223-й пожарно-спасательной части совместно с представителями администрации побывали в коллективных садах.



«Сейчас в коллективных садах людей не меньше, чем в жилом секторе города, а значит велик и риск возникновения пожаров. Садоводы прислушиваются к нашим замечаниям и обязуются их устранить»,- рассказала инспектор 223-й пожарно-спасательной части Елена Якимова.



Пожарные Артёмовского посетили с проверкой садовое товарищество «Энтузиаст». Там дачникам рекомендовали очистить территорию от мусора, который может стать причиной пожара и затруднить проезд спецтехники при возникновении ЧП.



Сотрудники раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб и правилами пожарной безопасности. Профилактические рейды продолжаются. Сообщать о возгораниях необходимо по телефону «101».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»