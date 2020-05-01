Мэр Екатеринбурга Высокинский не будет увольнять главврача ГКБ № 24

10:55 | 2.05.2020

Фото: ГКБ № 24

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что не будет увольнять главного врача городской клинической больницы (ГКБ) № 24 Алексея Малинкина. Об этом он заявил порталу Е1.RU.



«Несмотря на то, что больница сегодня работает на пределе своих возможностей, они абсолютно справляются с нагрузкой»,- сказал мэр.



Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что у администрации Екатеринбурга есть планы уволить Малинкина, сделав его «сакральной жертвой» из-за вспышек коронавирусной инфекции в нескольких больницах города.



Пор этом, по мнению министра здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, больница – одна из лучших, поскольку она своевременно организовала отдельные блоки для потенциально инфицированных пациентов. Кроме того, Андрей Цветков считает главврача один из лучших руководителей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»