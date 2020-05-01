Новости дня
10:42 | 2.05.2020
Фото: ХК «Автомобилист»
В свердловский «Автомобилист» вернулись два игрока
Николай родился в Магнитогорске 3 мая 1994 года, воспитанник «Металлурга». В сезоне 2012/13 Николай стал лучшим игроком МХЛ по показателю полезности (+53), в том же году он дебютировал в КХЛ, сыграв три игры за «Металлург». В 2014 году Николай перешел в «Ижсталь», с которой дошел до финала Братины и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал три года. Затем по одному сезону Николай провел в «Нефтехимике» и в «Сибири». В прошедшем сезоне Тимашов отыграл за новосибирскую команду 54 матча, набрав 5 (0+5) очков, показатель полезности +1. Всего в КХЛ провел 261 игру, набрал 50 (14+36) очков.
Владимир Кузнецов родился 18 февраля 1998 года в Екатеринбурге. Дебютировал в МХЛ в 2014 году в составе «Авто». В 48-ми матчах он набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности -13. Затем хоккеист отправился в Северную Америку, где два года выступал в юниорской лиге Квебека за Acadie-Bathurst Titan. Всего в составе канадского клуба Владимир провел 142 матча, набрав 138 (63+75) очков, полезность +21. После возвращения из Канады с 2017 по 2019 год выступал за команды системы «Автомобилиста»: за основной состав в КХЛ провел 4 матча, результативными баллами не отметился, полезность -1, за команду ВХЛ «Горняк» сыграл 68 матчей, набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности -6, в молодежке провел 32 матча, набрал 25 (11+14) очков, полезность -2. В начале прошлого сезона перешел в «Ценг Тоу» (ВХЛ), набрал 11 (4+7) очков в 40 матчах с показателем полезности - 11.
Кузнецов неоднократно вызывался в юниорские сборные России, участвовал в чемпионатах мира U-17 и U-18, провел 11 игр, набрал 4 (0+4) очка.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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