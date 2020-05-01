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10:29 | 2.05.2020
Фото: комитет по благоустройству города
Уборочную технику в Екатеринбурге украсили ко Дню Победы
На кабинах «КамАЗов» появились надписи «С Днём Победы» и логотипы 75-летия великой даты, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что уборочная техника эксплуатируется круглосуточно в будние и праздничные дни. За работой и перемещением уборочной техники можно следить в режиме онлайн на интерактивной карте.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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