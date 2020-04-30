Новости дня
19:33 | 1.05.2020
Фото: Музей истории Екатеринбурга
Екатеринбуржцы могут принять участие в создании сериала про уральскую столицу
Организаторами курса стал Музей истории Екатеринбурга и Фонд независимого кино «Манифест_16». Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов. Как рассказал директор музея Сергей Каменских, созданные сценарии опубликуют на сайте Музея истории Екатеринбурга, а лучшие пьесы даже попадут в читки.
Принять участие может любой горожанин, которому уже исполнилось 16 лет. Для этого нужно лишь заполнить анкету, которая размещена на сайте проекта. Прием заявок проходит с 30 апреля по 11 мая 2020 года.
Добавим, что часть лекций по истории Екатеринбурга рубежа XIX–XX веков будет открыта, а другая часть будет доступна только для участников проекта.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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