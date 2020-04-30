Екатеринбуржцы могут принять участие в создании сериала про уральскую столицу

19:33 | 1.05.2020

Фото: Музей истории Екатеринбурга

В столице Урала начался набор слушателей на бесплатный онлайн-курс, после освоения которого екатеринбуржцы смогут написать сценарий для сериала про уральскую столицу рубежа XIX–XX веков. Параллельно участники будут изучать историю города и сценарное мастерство.



Организаторами курса стал Музей истории Екатеринбурга и Фонд независимого кино «Манифест_16». Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов. Как рассказал директор музея Сергей Каменских, созданные сценарии опубликуют на сайте Музея истории Екатеринбурга, а лучшие пьесы даже попадут в читки.



Принять участие может любой горожанин, которому уже исполнилось 16 лет. Для этого нужно лишь заполнить анкету, которая размещена на сайте проекта. Прием заявок проходит с 30 апреля по 11 мая 2020 года.



Добавим, что часть лекций по истории Екатеринбурга рубежа XIX–XX веков будет открыта, а другая часть будет доступна только для участников проекта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»