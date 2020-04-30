Новости дня
19:02 | 1.05.2020
Свердловский губернатор сомневается, что после майских праздников будет снят режим самоизоляции
Один из подписчиков спросил главу Среднего Урала, откроются ли садики с 12 мая. Евгений Куйвашев ответил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации
—Пока, к сожалению, мы фиксируем рост числа заболевших, и говорить об ослаблении режима не приходится. Главой государства, как Вы знаете, нерабочий период продлен до конца майских праздников. Мы сегодня сохраняем все меры особого режима на тот же срок. Но если жители отнесутся к запретам недостаточно серьезно, то и после праздников мы можем столкнуться с ситуацией, которая не позволит нам начать возвращаться к привычной жизни.
Поэтому сейчас с уверенностью говорить о том, что вас вызовут на работу 12 мая, вряд ли приходится. Если же особый режим мы вынуждены будем сохранить, детские сады продолжать работать в режиме дежурных групп, – написал губернатор в Instagram.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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